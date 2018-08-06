В Крыму скончалась 19-летняя девушка, которую поджег пьяный возлюбленный

Симферополь, , 17:51 — REGNUM В Симферополе скончалась 19-летняя Александра К., которую на автозаправке в Ялте поджег пьяный возлюбленный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в шестой городской больнице.

По информации администрации больницы, девушка так и не смогла выйти из искусственной комы, в которую её специально поместили врачи после госпитализации, чтобы она не скончалась от болевого шока.

«У пациентки были очень серьёзные травмы — более 80% ожога. К сожалению, организм не справился», — отметили в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля молодой мужчина облил свою невесту бензином в подсобном помещении автозаправочной станции в Ялте.

«Они работали вместе. Саша была кассиром. Он приревновал её, зашёл в комнату, где они жили, облил бензином и поджёг», — отмечали в соцсетях очевидцы трагедии.

По информации СК Крыма, 24-летнему Евгению Б., который был арестован судом на два месяца, грозит пожизненное заключение. Также отметим, что в друзья и другие неравнодушные люди организовали в социальных сетях сбор средств на лечение девушки. Они сообщают, что суммы, которую уже успели собрать, не хватает на организацию похорон.

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