В «Домодедово» более чем на сутки задерживается вылет в Лондон

Москва, , 18:05 — REGNUM В международом аэропорту Москвы «Домодедово» был отменён рейс британской авиакомпании British Airways, номер BA 234 из Москвы в Лондон. В зале ожидания собралась огромная масса пассажиров — люди не могут улететь со вчерашнего вечера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первоначально вылет самолёта планировался в 18:20 5 августа. О причине задержки в аэропорту «Домодедово» не сообщают.

Сегодня вылет по этому рейсу был запланирован на 17:30, самолёт к этому моменту был на месте, однако перелёт вновь по неизвестной причине задержался, посадка была отложена на полчаса. В итоге самолёт, наконец, вылетел в 18:31 по московскому времени.

Следует отметить, что за последние два дня это не единственный инцидент с рейсами British Airways. 5 августа был отменён рейс BA 237 из Москвы в Лондон на 4:15, а 6 августа пришлось отложить аналогичный рейс BA 233 на 14:35 — самолёт возвратился в 15:30 в Лондон. По какой информации это произошло, в аэропорту также не указали.