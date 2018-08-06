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В «Домодедово» более чем на сутки задерживается вылет в Лондон

Происшествия

Пассажиров до сих пор не запускают на посадку

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В «Домодедово» более чем на сутки задерживается вылет в Лондон
© ИА REGNUM
Пассажиры

Москва, 6 августа 2018, 18:05 — REGNUM  В международом аэропорту Москвы «Домодедово» был отменён рейс британской авиакомпании British Airways, номер BA 234 из Москвы в Лондон. В зале ожидания собралась огромная масса пассажиров — люди не могут улететь со вчерашнего вечера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Рейс задерживается
© ИА REGNUM
Рейс задерживается

Первоначально вылет самолёта планировался в 18:20 5 августа. О причине задержки в аэропорту «Домодедово» не сообщают.

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Табло
© ИА REGNUM
Табло

Сегодня вылет по этому рейсу был запланирован на 17:30, самолёт к этому моменту был на месте, однако перелёт вновь по неизвестной причине задержался, посадка была отложена на полчаса. В итоге самолёт, наконец, вылетел в 18:31 по московскому времени.

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Аэропорт «Домодедово»
© ИА REGNUM
Аэропорт «Домодедово»

Следует отметить, что за последние два дня это не единственный инцидент с рейсами British Airways. 5 августа был отменён рейс BA 237 из Москвы в Лондон на 4:15, а 6 августа пришлось отложить аналогичный рейс BA 233 на 14:35 — самолёт возвратился в 15:30 в Лондон. По какой информации это произошло, в аэропорту также не указали.

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