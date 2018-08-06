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В результате взрыва в итальянской Болонье погиб один человек, пострадали 67

Происшествия

Столкнулись грузовик и бензовоз

Болонья, Италия, 6 августа 2018, 17:46 — REGNUM  В результате взрыва в итальянском городе Болонья погиб один человек, пострадали 67. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает издание Rainews.

По данным издания, 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как ранее сегодня сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел недалеко от аэропорта Болоньи.

По предварительным данным, взрыв прогремел в результате столкновения грузовика и бензовоза. При этом грузовик перевозил взрывоопасные химикаты.

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