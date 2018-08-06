Уголовное дело о невыплате 10,6 млн рублей зарплаты возбуждено в Ульяновске

Ульяновск, , 17:34 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты около 10,6 млн рублей. Об этом сообщает областное следственное управление СКР.

Уголовное дело заведено в связи с невыплатой заработной платы сотрудникам общества «Торговый Дом КПД-1», расположенного в Засвияжском районе Ульяновска. Следствие полагает, что с марта по июнь 2018 года руководство предприятия не выплачивало заработную плату своим сотрудникам.

«От противоправных действий пострадали 279 человек, сумма задолженности по заработной плате составила более 10 млн 570 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об изъятии бухгалтерской, кадровой и уставной документации, назначении экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля 2018 года просроченная задолженность по зарплате в Приволжском федеральном округе составила 147,6 млн рублей. Это на 44,5 млн рублей меньше, чем было на аналогичную дату прошлого года. В том числе в Ульяновской области долги по зарплате составили 11 млн рублей. Наибольшая задолженность сложилась в Кировской области — 44,2 млн рублей.