В Волгограде горит здание аграрного университета

Волгоград, , 17:29 — REGNUM Пожар в здании Волгоградского государственного университета произошел днем 6 августа. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь локализован в 16:39. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Информация о пожаре поступила спасателям примерно в 15:00. Оказалось, что возгорание произошло на четвертом этаже здания. Спасатели немедленно эвакуировали персонал университета, благодаря чему жертв удалось избежать.

Как сообщил «Интерфакс», всего было эвакуировано около 300 человек. По данным издания, площадь пожара составила примерно 350 кв. м — из помещения на четвертом этаже огонь перекинулся на крышу.