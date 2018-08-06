Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу: один человек погиб, двое ранены

Ростов-на-Дону, , 17:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан местный житель, открывший стрельбу из пневматического пистолета по людям. В результате один человек скончался от ранения, двое госпитализированы. В отношении самого «стрелка», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Инцидент произошел 3 августа на улице Товарищеской. По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры несколько раз выстрелил из травматического пистолета в ранее незнакомых ему трех мужчин. В результате полученных ранений один из мужчин скончался на месте происшествия. Еще двое мужчин были доставлены в медицинское учреждение.

Подозреваемого в совершении преступления задержали 5 августа. 6 августа решением суда его заключили под стражу.