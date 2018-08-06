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Вертолёт опрокинулся на бок: авария в Тюменской области

Происшествия

Пострадавших в результате жёсткой посадки Ми-2 у села Уват нет

с. Уват, Тюменская область, 6 августа 2018, 17:12 — REGNUM  В Тюменской области, на семь километров севернее села Уват, совершил жёсткую аварийную посадку вертолет Ми-2 с опрокидыванием на бок, совершавший рейс Салым — Уват. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС России.

ЧП произошло 6 августа 2018 года 15:20 (11:20 мск) Тюменская область. На борту вертолёта находилось два человека. Воздушное судно принадлежит ООО «Вельталь-авиа». Рейс был коммерческим.

Напомним, 4 августа в Туруханском районе Красноярского края разбился вертолёт Ми-8 с 18 пассажирами на борту. Погибли все.

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Авиапроисшествия
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