Вертолёт опрокинулся на бок: авария в Тюменской области

с. Уват, Тюменская область, , 17:12 — REGNUM В Тюменской области, на семь километров севернее села Уват, совершил жёсткую аварийную посадку вертолет Ми-2 с опрокидыванием на бок, совершавший рейс Салым — Уват. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС России.

ЧП произошло 6 августа 2018 года 15:20 (11:20 мск) Тюменская область. На борту вертолёта находилось два человека. Воздушное судно принадлежит ООО «Вельталь-авиа». Рейс был коммерческим.

Напомним, 4 августа в Туруханском районе Красноярского края разбился вертолёт Ми-8 с 18 пассажирами на борту. Погибли все.