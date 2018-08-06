Установлена причина взрыва в Болонье, от которого пострадали 20 человек

Болонья, Италия, , 16:43 — REGNUM Причиной мощного взрыва в Болонье стало столкновение двух грузовиков, один из которых перевозил горючие материалы, сообщает 6 августа телеканал Rainews24.

По предварительным данным, от взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали не менее 20 человек, так как пламя перекинулось на стоявшие рядом с местом взрыва автомобили дилерских центров.

Стоит отметить, что телеканал не ссылается на официальные данные пожарных или полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв, который ранее в соцсетях и в СМИ расценили как ЧП в аэропорту Болоньи, никак не повлиял на работу воздушной гавани.

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