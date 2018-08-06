Пассажир разбившегося в Ванкоре Ми-8 забыл куртку и выжил

Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 16:47 — REGNUM На борту рухнувшего в Туруханском районе Красноярского края вертолёта Ми-8 должны были лететь 19 человек. Один пассажир забыл куртку в столовой и опоздал на рейс, сообщает ямальское информационное агентство «Ноябрьск 24».

«Он зашел и сказал, что забыл куртку, а должен был улетать этим рейсом. Когда вышел — вертолёт уже упал и горел. Парень этот до сих пор не улетел, все рейсы отменили. Это, конечно, ужасная трагедия, мы все очень соболезнуем близким погибших», — рассказала агентству повар столовой Оксана Морозова.

Напомним, в авиакатастрофе в Туруханском районе, которая произошла 4 августа 2018 года, погибли 18 человек. Среди них были жители Красноярского края, Башкирии, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Удмуртии, Самарской, Томской и Омской областей. В Красноярском крае 6 августа объявлен днём траура.

На сайте правительства региона опубликованы списки погибших. Ранее сообщалось, что погибли трое жителей Тарко-Сале (ЯНАО). Как выяснилось, на Ямале был прописан лишь один из погибших.

Временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким погибших в ванкорской авиакатастрофе.

«От имени правительства Ямало-Ненецкого автономного округа выражаю глубокое соболезнование коллективам ПАО «Роснефть», «РН-Ванкор», авиакомпании «ЮТэйр», губернатору Красноярского края, семьям погибших в крушении вертолета МИ-8 в Туруханском районе Красноярского края. Пусть наше искренне сочувствие поможет пережить эту страшную трагедию. Скорбим вместе с вами», — говорится в телеграмме Дмитрия Артюхова.

Семья погибшего в авиакатастрофе Богдана Рыбака, помимо страховых выплат, получит миллион рублей материальной помощи от правительства ЯНАО, сообщает пресс-служба главы региона.

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