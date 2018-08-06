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20 человек пострадали от взрыва на окружной дороге Болоньи

Происшествия

Взрыв прогремел после ДТП с участием бензовоза

Болонья, Италия, 6 августа 2018, 16:40 — REGNUM  Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва, который произошел на окружной дороге Болоньи после ДТП с участием бензовоза, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 6 августа.

Из-за ДТП бензовоз загорелся, прогремели несколько взрывов, а пламя распространилось на автомобили располагающихся в непосредственной близости от места ДТП дилерских центров.

Движение по трассе закрыто в обоих направлениях. Виадук, на котором произошел взрыв, частично обрушился. На месте работают службы скорой помощи и пожарные.

Читайте развитие сюжета: Установлена причина взрыва в Болонье, от которого пострадали 20 человек

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Дорожно-транспортные происшествия
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