20 человек пострадали от взрыва на окружной дороге Болоньи

Болонья, Италия, , 16:40 — REGNUM Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва, который произошел на окружной дороге Болоньи после ДТП с участием бензовоза, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 6 августа.

Из-за ДТП бензовоз загорелся, прогремели несколько взрывов, а пламя распространилось на автомобили располагающихся в непосредственной близости от места ДТП дилерских центров.

Движение по трассе закрыто в обоих направлениях. Виадук, на котором произошел взрыв, частично обрушился. На месте работают службы скорой помощи и пожарные.

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