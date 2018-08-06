Мощный взрыв на автостраде в Болонье не повлиял на работу аэропорта

Болонья, Италия, , 16:31 — REGNUM Взрыв, произошедший 6 августа на автостраде в Болонье, не повлиял на функционирование аэропорта, сообщается 6 августа на странице воздушного порта в Twitter.

«Взрыв, случившийся после ДТП на объездной автомагистрали в Болонье, не затронул аэропорт. Рейсы осуществляются согласно расписанию», — указано в сообщении в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа на автодороге в районе аэропорта Болоньи произошел сильный взрыв.

По разным данным, взорвался бензовоз или транспортер автомобилей. Фото и видеоматериалы демонстрируют большой столб огня и сильное задымление. Есть пострадавшие. Автомобильное движение в районе происшествия заблокировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болонье прогремел мощный взрыв — соцсети