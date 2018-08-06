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На Запорожье подожгли здание сельсовета

Происшествия

Неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью

Запорожье, Украина, 6 августа 2018, 16:30 — REGNUM  Группа неизвестных в Запорожской области совершила поджог здания сельского совета, забросав его бутылками с зажигательной смесью. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба местной полиции.

Полиция сообщает, что инцидент с поджогом здания сельсовета произошел в Каменско-Днепропетровском районе. К счастью, в результате нападения никто не пострадал.

«Следственно-оперативной группой полиции установлено, что неизвестные бросили внутрь ёмкость с горючим веществом и скрылись с места происшествия», — сказано в сообщении местной полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие осмотрело место преступления, изъяты стеклянные бутылки с остатками зажигательной смеси.

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