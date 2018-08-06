В Дагестане по делу о липовых инвалидах арестован охранник Махачева

Махачкала, , 16:28 — REGNUM Охранник главы бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева задержан в Дагестане. Его подозревают в участии в преступном сообществе, организованном его работодателем, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Как читает следствие, задержанный работал охранником Махачева без оформления трудовых отношений. При этом, наряду с должностными лицами бюро медико-социальной экспертизы, сам входил в преступную организацию, которая за деньги устанавливала липовые инвалидности жителям Дагестана.

Советский районный суд города Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении еще одного сообщника по делу о взятках за справки об инвалидности — охранника, имя которого не называется, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане расследуется громкое уголовное дело, фигурантами которого являются несколько десятков сотрудников бюро медико-социальной экспертизы во главе с его руководителем Магомедом Махачевым. За несколько лет действия преступной группы инвалидами за взятки стали несколько сотен жителей Дагестана. Сам Махачев пытался бежать от следствия, был объявлен в розыск и задержан в ночь на 2 августа в Грозном.

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