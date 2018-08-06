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В Донбассе солдат ВСУ во время конфликта застрелил украинского сержанта

Происшествия

Сержант скончался на месте

Киев, 6 августа 2018, 16:14 — REGNUM  Украинский солдат застрелил сержанта ВСУ во время конфликта, сообщает 6 августа УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел в Донецкой области. Во время конфликта между двумя военнослужащими, один из них взял свой автомат и выстрелил другому в голову. Получивший ранение сержант умер на месте.

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Напомним, ранее подобный инцидент произошел в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, дислоцированной в Донбассе. Двое украинских солдат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта обстреляли своих сослуживцев. В итоге двое погибли, еще трое получили ранения. После этого стрелявшие солдаты дезертировали, захватив оружие и патроны.

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Вооруженные силы Украины
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