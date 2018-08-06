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В Узбекистане убит высокопоставленный сотрудник милиции

Происшествия

В настоящее время по данному факту ведутся следственные действия

Ташкент, 6 августа 2018, 15:49 — REGNUM  Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство с особой жестокостью» по факту смерти начальника ГУ патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка (ППС) МВД Узбекистана Дилшода Акрамова. Об этом 6 августа сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено 4 августа в 21:10 в служебном кабинете. В настоящее время по данному факту ведутся следственные действия.

Напомним, подполковник Дилшод Акрамов был назначен начальником ГУ ППС МВД Узбекистана в начале июля 2018 года.

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