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ЛНР: ВСУ не дают работать патрулям ОБСЕ, где есть граждане России

Происшествия

Подобные действия ВСУ остаются без внимания

ЛНР: ВСУ не дают работать патрулям ОБСЕ, где есть граждане России
© ИА Красная Весна
Колонная машин ОБСЕ. ДНР

Луганск, 6 августа 2018, 15:45 — REGNUM  Украинские войска препятствуют работе патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в которых находятся граждане России, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 6 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила соответствующие указания от руководства. В связи с этим, отметил Марочко, наблюдатели не могут нормально работать и выполнять свои обязанности.

Подполковник подчеркнул, что есть проблема в зоне разведения сил в населенном пункте Золотое — после развода ВСУ постепенно возвращаются на свои позиции.

Напомним, СММ ОБСЕ работает в Донбассе с 2014 года. В ее задачи входит мониторинг ситуации в регионе и предоставление регулярных отчетов.

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