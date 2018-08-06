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Три человека утонули в Новгородской области с начала августа

Происшествия

По всем фактам идут доследственные проверки

Великий Новгород, 6 августа 2018, 15:40 — REGNUM  В водоёмах Новгородской области с начала августа 2018 года утонули три человека. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, во всех этих случах признаков криминальной смерти не обнаружено, проводятся доследственные проверки.

1 августа в реке Волхов утонул 56-летний мужчина — это случилось в черте Великого Новгорода, в районе стадиона «Электрон». 4 августа в пруду в городе Старая Русса нашли тело 27-летнего мужчины. Ещё один несчастный случай на воде произошёл в деревне Гонцы Парфинского района — в реке Ловать 5 августа нашли тело 46-летнего местного жителя.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Новгородской области публиковало список пляжей, на которых разрешено купание. В Великом Новгороде таких мест только два: это Кремлёвский пляж и пляж у Юрьева монастыря.

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Происшествия на воде
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