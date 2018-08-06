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В Подмосковье на берегу водохранилища нашли тело 11-летнего школьника

Происшествия

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

Руза, Московская область, 6 августа 2018, 15:32 — REGNUM  Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения на берегу Озернинского водохранилища в Московской области тело 11-летнего подростка, сообщает 6 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, 5 августа ребенок вместе со знакомым матери катался на резиновой лодке по водохранилищу. В какой-то момент в лодку попала молния, в результате чего мальчик скончался. В момент происшествия мать ребенка находилась на берегу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в квартире одного из жилых домов в Москве было обнаружено тело 14-летнего подростка. По предварительным данным, мальчик погиб от удара током в ходе самостоятельного ремонта компьютера.

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Происшествия на воде
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