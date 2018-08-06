В Москве проверяют обстоятельства гибели подростка при ремонте компьютера

Москва, , 14:54 — REGNUM Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения в квартире одного из жилых домов Москвы тела 14-летнего подростка, сообщает 6 августа пресс-служба главного следственного управления СКР по столице.

Инцидент произошел 5 августа в квартире одного из жилых домов по улице Грайвороновской. По предварительным данным, подросток погиб от удара током в ходе самостоятельного ремонта компьютера.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Красноярском крае от поражения электрическим током погиб 9-летний ребенок. Мальчик поскользнулся на мокрой траве и, пытаясь не упасть, схватился за оголенный электрический провод, в результате чего получил удар током и упал на землю.

Читайте также: В Красноярском крае девятилетний ребенок погиб от удара током