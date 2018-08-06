Коллапс на дорогах Воронежа: в центре города отключились светофоры

Воронеж, , 14:27 — REGNUM Серьезный затор образовался на улице Плехановской в центре Воронежа из-за неработающих светофоров. О происшествии в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

Светофоры не работают на пересечении Плехановской с улицей Кольцовской, а также у площади Заставы. В результате скорость движения на этих участках составляет от трех до семи километров в час, при том что уровень загруженности дорог в целом по Воронежу невысокий: на 14:00 Яндекс. пробки оценивал этот показатель в три балла.

Изначально воронежцы предположили, что недавно установленные светофоры просто сломались. Но позже стало известно: причиной «поломки» светофоров стало аварийное отключение электричества в этом районе.

Отметим, что в декабре 2017 года на Московском проспекте в Воронеже в рамках совместного российско-японского проекта было установлено несколько японских светофоров, которые должны увеличить пропускную способность одной из самых загруженных магистралей города.