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В Севастополе более 30 домов оказались под угрозой обрушения

Происшествия

Законность строений проверят правоохранительные органы

В Севастополе более 30 домов оказались под угрозой обрушения
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 6 августа 2018, 14:04 — REGNUM  На северной стороне Севастополя 33 частных домовладения находятся в зоне возможного обрушения, правоохранительные органы занимаются проверкой их законности. Об этом 6 августа на аппаратном совещании в правительстве города-героя заявил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Александр Веселков.

«Угроза дальнейшего обвала грунта на территории садовых товариществ «Парус» и «Лесовод» остаётся. В зоне возможного обрушения находится 33 участка. Принято решение направить эту информацию в правоохранительные органы, чтобы оповестить граждан об опасности и проверить правомерность выделения земельных участков в зоне экзогенного процесса», — отметил чиновник.

Напомним, 30 июля из-за оползня на территории садового товарищества «Парус» обрушились два частных дома. 31 июля от места первоначального обвала грунта произошёл повторный обвал в сторону пляжа «Учкуевка».

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Обрушения зданий
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