Начальник тыла МВД Карачаево-Черкессии задержан по делу о хищении

Черкесск, , 13:41 — REGNUM Объявленный в федеральный розыск по делу о хищении бюджетных средств начальник тыла МВД Карачаево-Черкессии Мустар Пхешхов задержан, сообщает 6 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, Пхешхов с мая по декабрь 2016 года, вступил в преступный сговор с двумя местными жителями с целью хищения бюджетных денег, которые были выделены на закупку земли и здания для регионального подразделения УФМС России в Черкесске.

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Подозреваемый искусственно завысил стоимость здания и земельного участка, тем самым похитив более 22 млн бюджетных рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Отмечается, что Пхешхов скрывался от следователей, в результате чего он был объявлен в федеральный розыск. Накануне подозреваемый сам явился в следственные органы со своим адвокатом, в настоящее время мужчина задержан.

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