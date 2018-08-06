Выбросы сероводорода: кто травит Оренбург?

Оренбург, , 14:29 — REGNUM В Оренбурге в августе дважды фиксировалось значительное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В экологическую службу поступали многочисленные жалобы от населения, реагируя на которые специалисты брали пробы воздуха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM экологической службы Оренбургской области.

Примечательно, что сильный резкий запах воздуха ощущался в обоих случаях ночью. В ночь на 3 августа в Оренбурге максимальное превышение нормы сероводорода зафиксировано на ул. Гая — в 10,6 раза. В ночь на 6 августа самая высокая концентрация отмечена на ул. Джалиля — в 10,9 раза.

В разных частях Оренбурга ощущался резкий запах, напоминающий запах из канализационной системы. Экологи предполагаемым источником назвали «Оренбург Водоканал» и его очистные сооружения.

Однако в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM специалист водоканала подчеркнул, что компания не может быть источником выброса сероводорода. Технология очистки в принципе не предусматривает выбросов.

В организации подчеркнули, что ежегодно фиксируются жалобы, и под подозрение попадает водоканал. Между тем, надо искать реальный источник загрязнения воздуха и прилагать для этого усилия.

Стоит отметить, что весной 2018 года причиной резкого запаха в Оренбурге стала аварийная цистерна на железной дороге. Из цистерны долгое время происходила утечка ядовитого и огнеопасного газа — этилмеркаптана.