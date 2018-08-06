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Грузовик опрокинулся и загорелся в центре Москвы

Происшествия

Движение автотранспорта затруднено

Москва, 6 августа 2018, 13:14 — REGNUM  В центре Москвы опрокинулся грузовой автомобиль. Как уточнили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 6 августа, на внутренней стороне Садового кольца.

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После опрокидывания транспортное средство загорелось. Никто не пострадал.

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К настоящему моменту пожар в грузовике потушен. Движение транспорта на Мясницкой улице и в четырёх рядах на Садовом кольце ограничено. Причины аварии устанавливается. Водителям советуют объезжать этот участок дороги.

https://twitter.com/gucodd/status/1026383721212076032

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа на Тверской улице в центре Москвы произошло крупное ДТП, которое серьёзно осложнило движение транспорта. В результате столкновения семи автомобилей никто не пострадал.

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Дорожно-транспортные происшествия
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