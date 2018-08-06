За один день на калужских водоёмах утонули три человека

Калуга, , 13:26 — REGNUM В водоёмах Калужской области 4 августа утонули три человека. В реке Протве Боровского района утонул 54-летний мужчина, в реке Оке Ферзиковского района погиб 25-летний мужчина и в местном водоеме у деревни Новоскаковское в Дзержинском районе погиб 19-летний парень. Об этом 6 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова.

По её словам, следственными органами проводятся процессуальные проверки, все обстоятельства гибели людей устанавливаются.

«По предварительной информации, погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения», — сказала Лилия Мошкова.

Как напомнили ИА REGNUM в следственном управлении СКР России по Калужской области, официальная статистика свидетельствует, что в водоёмах РФ ежегодно гибнет более 10 тыс. человек. На 100 тыс. населения тонут 8−10 человек. Среди тонущих около четверти составляют дети до 16 лет.