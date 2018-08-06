В Сочи возбудили дело после гибели упавшего в канаву мальчика

Сочи, Краснодарский край, , 12:56 — REGNUM В Сочи следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика, упавшего в ливневую канаву, сообщает 6 августа пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 3 августа по Октябрьской улице в поселке Лазаревское ребенок упал в ливневую канаву с дождевой водой, проходящей вдоль улицы. Потоком воды мальчика затащило под бетонную площадку и унесло в море.

«В результате поисковых мероприятий тело мальчика обнаружили водолазы МЧС в море в районе русла реки Свирка», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время следователи допрашивают свидетелей произошедшего, а также устанавливают ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Читайте также: «Стечение обстоятельств»: в Сочи объяснили гибель упавшего в канаву ребёнка