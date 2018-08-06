Индонезия развернула пять кораблей для эвакуации туристов из Гили Матра

Матарам, Индонезия, , 12:31 — REGNUM Команда по поиску и спасению в Индонезии развернула пять кораблей для эвакуации туристов из Гили Матра, север острова Ломбок после землетрясения в 7 баллов по шкале Рихтера, сообщает Antaranews.

Процесс эвакуации занял около дня. 758 иностранных и местных туристов были успешно эвакуированы из Гили Матра. Среди туристов, которые были успешно эвакуированы, один человек скончался.

Процесс эвакуации по-прежнему продолжается, поскольку число иностранных и местных туристов оценивается в 2000 человек.