В Челябинской области с июня растёт число погибших в ДТП

Челябинск, , 12:10 — REGNUM В Челябинской области с начала июня растёт число погибших в ДТП. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

По его словам, причинами являются управление машиной в нетрезвом виде, а также духота и жара, которые приводят к ослаблению внимания. Кроме того, влияют и поездки в штормовых условиях, когда отмечаются ливни, град и сильный ветер.

В целом, количество ДТП снизилось.

Напомним, в прошедшие выходные (4 и 5 августа) на Южном Урале были серьёзные ДТП. Несколько человек погибли.

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