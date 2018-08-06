Новые многоэтажки Якутии: пенсионерку придавило рухнувшим бетонным крыльцом

Якутск, , 12:09 — REGNUM Жительница Якутии стала жертвой недобросовестной работы застройщика — компании ОАО «ДСК». Крыльцо возведённого ею дома рухнуло в тот момент, когда женщина спускалась по нему, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Замкнутый круг»: В Якутии сирот заселили в бракованные дома

Жительница сравнительного нового дома получила множественные ушибы, а на месте бетонного пролёта застройщик и управляющая компания соорудили новый — деревянный. Однако теперь жильцы здания, часть из которых получили квартиры в рамках различных соцпрограмм, бояться не только заходить в подъезды, но и пользоваться балконами: вдруг и они обваляться.

«Можно ли в этом доме жить на самом деле? — задаётся вопросом дочь пострадавшей Анна Каныгина. — А вдруг у нас балконы упадут? Всё-таки у нас же дети есть! А если бы я маму потеряла? Так же нельзя делать».

«Выводы делать рано, — уверена руководитель управления Госстройжилнадзора Якутии Наталья Чусовская. — Будет создана комиссия, будет проверена работа управляющей компании на предмет надлежащего содержания, проводились ли осмотры плановые, выявлялись ли причины. Будем работать».

Читайте также: Расселение по-якутски: в новом жилье стены в трещинах, потолок накренился

Как сообщало ИА REGNUM, на низкое качество новых домов, которые строятся в республике, неоднократно жаловались дети-сироты и переселенцы из ветхого жилья. В числе претензий к застройщикам — трещины в стенах, низкое качество утепления, холод в квартирах и другие недоделки. Люди просят снова расселять их из новых, но уже аварийных домов.