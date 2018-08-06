Российский и киргизстанский альпинисты погибли под лавиной в горах Киргизии

Бишкек, , 11:50 — REGNUM Альпинистка из России Наталья Чионова и ее гид из Киргизии Семен Дворниченко погибли во время спуска с пика Ленина. Об этом сообщают киргизстанские СМИ со ссылкой на информацию МЧС республики.

По данным ведомства, спортсмены попали под сошедшую в горах лавину еще 28 июля. С тех пор продолжаются их поиски. Тело Чионовой обнаружено, а Дворниченко все еще не найден. Поисковые мероприятия осложняют сложные погодные условия.

Наталья Чионова была кандидатом философских наук, экспертом в области образования, замдекана в Российском государственном университете им. Плеханова. Единственная дочь в семье.

Семен Дворниченко — киргизский профессиональный альпинист, кандидат в мастера спорта, Более 20 подъемов на семитысячники.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий случай, когда в горах Киргизии под лавиной погиб гражданин России произошел 28 февраля 2018 года. Тогда под снежные завалы попала семья из пяти человек, катавшихся на лыжах по «дикой трассе» близ одной из горнолыжных баз на Иссык-Куле.

Взрослым и еще двоим детям удалось сразу же самостоятельно выбраться из-под снега, тело девятилетней девочки родители совместно со спасателями обнаружили примерно через час.