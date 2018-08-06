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После потопа в домах жителей Забайкалья выросли грибы

Происшествия

И спустя почти месяц после стихийного бедствия многие пострадавшие от наводнения жители Читы находятся в затруднительном положении

После потопа в домах жителей Забайкалья выросли грибы
Иллюстрация: Цитата с сайта «Заб.Ру»
Грибы растут в домах забайкальцев после потопа

Чита, 6 августа 2018, 11:48 — REGNUM  В домах жителей Забайкальского края, пострадавших от сильнейшего наводнения, начался «грибной сезон». Поганки и другие виды споровых организмов облюбовали стены жилых помещений. Такой вывод можно сделать из видеосюжета «Заб.ру», созданного по итогам осмотра домов жителей улицы Базовая в Железнодорожном районе Читы.

По признанию одной из местных жительниц, о выросших грибах в Роспотребнадзоре знают, но, по признанию главы районной администрации Юрия Коноплева, средства, предусмотренные на обработку домов от плесени, закончились.

Между тем грибы начали прорастать везде: в подпольях, домах и колодцах. Пострадавшие в отчаяньи и опасаются за своё здоровье.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение пришло в Читу 9 июля, за несколько часов до объявления режима ЧС. Но топить Забайкалье вышедшие из берегов реки стали в ночь на 8 июля. Однако власти не предупредили население о надвигающемся бедствии. В результате пострадавшими стали более 10 тысяч человек, а ущерб от потопа составил более одного миллиарда рублей. Восстанавливать 50 мостов и более сотни километров дорог придётся не один год.

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Наводнение в Забайкалье – 2018
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