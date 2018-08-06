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МИД РФ: в землетрясении в Индонезии туристы из России не пострадали

Происшествия

Российские дипломаты находятся на связи с обратившимися в посольство

МИД РФ: в землетрясении в Индонезии туристы из России не пострадали
Franklin Heijnen
На пляже острова Ломбок

Джакарта, 6 августа 2018, 11:38 — REGNUM  В результате землетрясения, произошедшего 5 августа в Индонезии, среди российских туристов пострадавших не зарегистрировано. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил пресс-секретарь посольства России в Индонезии Денис Тетюшин.

По словам представителя российской дипмиссии, были зафиксированы обращения по «горячей линии», российские граждане запрашивали, как себя вести в условиях чрезвычайной ситуации. Тетюшин также подчеркнул, что российские дипломаты находятся на связи с обратившимися гражданами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения магнитудой от 6,6 до 7 баллов на острове Ломбок в Индонезии погибли, по последним данным, более 90 человек. Несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные места.

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Землетрясения
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