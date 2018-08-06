Тела погибших при крушении Ми-8 доставят в Красноярск в течение суток

Красноярск, , 11:34 — REGNUM Останки тел погибших при крушении вертолета Ми-8 в Туруханском районе Красноярского края доставят в краевой центр в ближайшие сутки, сообщает 6 августа Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

«Останки тел доставят в краевую судебно-медицинскую экспертизу для провождения необходимых исследований в ближайшие сутки», — говорится в сообщении.

После проведения необходимых экспертиз тела погибших будут переданы родственникам, добавили в ведомстве.

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Напомним, крушение вертолёта Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги» произошло утром 4 августа в 180 км от города Игарки. Лопасти воздушного судна при взлете зацепились за груз на внешней подвеске ранее взлетевшего грузового Ми-8.

В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, из них 15 пассажиров-вахтовиков. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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