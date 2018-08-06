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Прихожане отбили храм у радикалов в Одессе

Происшествия

Националисты успели побить священника

Одесса, Украина, 6 августа 2018, 10:57 — REGNUM  Храм тихвинской иконы богородицы Свято-Андреевского подворья пытались осквернить 5 августа праворадикалы в Одессе, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, группа националистов пытались нарисовать на стенах храма оскорбительные надписи, однако радикалов вовремя заметили прихожане, вернувшиеся из велопробега. Тем не менее националисты успели побить священника храма.

После прихода прихожан радикалы сбежали. Верующие подали заявление в полицию и потребовали защитить их от нападений.

Напомним, после госпереворота в 2014 году в Киеве украинские радикалы получили почти неограниченную свободу действий. В своей злобе они оскверняют и уничтожают храмы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), считая, что это «офисы ФСБ».

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Религиозные конфликты на Украине
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