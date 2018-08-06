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Украинские войска восемь раз обстреляли ДНР

Происшествия

Под обстрел попали восемь населенных пунктов

Украинские войска восемь раз обстреляли ДНР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина

Донецк, 6 августа 2018, 10:24 — REGNUM  ВСУ восемь раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 5 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели вели обстрелы на всех направлениях. Из БМП было сделано 76 выстрелов, из гранатометов было выпущено 23 гранаты, также ВСУ применяли минометы калибра 82 мм. Под обстрелы попали населенные пункты Горловка, поселок имени шахты Гагарина, Гольмовский, Минеральное, Александровка, Саханка, Ленинское, Коминтерново.

Напомним, ВСУ ежедневно обстреливают Донецкую и Луганскую Народные Республики из гранатометов, минометов, тяжелой техники, стрелкового, снайперского оружия, несмотря на перемирие.

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