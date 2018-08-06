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При нападении акулы на курорте Египта погиб гражданин Чешской Республики

Происшествия

Это нападение стало первым с 2015 года

При нападении акулы на курорте Египта погиб гражданин Чешской Республики
Юрий Вердеревский © ИА Красная Весна
Туристы отдыхают на пляже Красного моря

Марса-эль-Алам, Египет, 6 августа 2018, 10:11 — REGNUM  Гражданин Чешской Республики, отдыхавший на курорте Красного моря в Египте, погиб 3 августа в результате первого с 2015 года нападения акул, сообщает британское издание Te Telegraph.

По данным МИД Чехии, инцидент произошел в курортном городе Марса-эль-Алам. Мужчина отплыл от берега, когда на него напала акула.

В министерстве защиты окружающей среды, в задачи которого входит расследование подобных инцидентов, на данный момент не стали комментировать произошедшее.

Напомним, это не единственный подобный случай, произошедший на курортах Красного моря. Так, в 2015 году из-за нападения акулы погибла гражданка Германии, а в 2010 году от нападений этих морских хищников пострадали пятеро туристов, в том числе один погиб.

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