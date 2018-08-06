В акватории Бенгальского залива произошло землетрясение

Нью-Дели, , 10:03 — REGNUM В акватории Бенгальского залива ощущались подземные толчки. Как сообщили в метеорологическом департаменте Индии, землетрясение произошло в первой половине дня 6 августа примерно в 480 километрах к югу от города Порт-Блэр.

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Очаг землетрясения, магнитуда которого составила 5,3 балла, находился на глубине почти 10 км. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила шесть баллов. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное». Пока данных о пострадавших не поступало.

Добавим, что накануне, 5 августа, потрясло и западное побережье Камчатки. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории Охотского моря. Эпицентр находился на глубине 83 км в 230 км западнее села Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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