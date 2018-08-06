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В Зауралье пенсионер запасался нарковеществом

Происшествия

На приусадебном участке 65-летнего сельчанина обнаружили 236 кустов мака

В Зауралье пенсионер запасался нарковеществом
Цитата из к/ф «Лицо со шрамом» реж Брайан Де Пальма. 1983. США
Наркобарон

Курган, 6 августа 2018, 10:10 — REGNUM  В курганском селе Ближняя Кубасова Шатровского района на приусадебном участке у 65-летнего пенсионера были обнаружены 286 кустов мака. Кроме того, у мужчины был найден полиэтиленовый пакет, в котором находилось более 400 граммов нарковещества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Против пенсионера возбуждены уголовные дела за культивирование наркорастений и изготовление наркотиков. Максимальное наказание за такие деяния — лишение свободы на срок до десяти лет.

Неделей ранее в саду 80-летней жительницы курганского посёлка Лебяжьего было обнаружено 39 кустов мака. Пожилая женщина была удивлена, что, выращивая мак для личных целей, она преступает закон. Между тем ей грозит до двух лет лишения свободы.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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