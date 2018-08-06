В ХМАО в результате ДТП погибли три человека

Ханты-Мансийск, , 09:22 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и «КаМАз». Об этом сообщает Управление МВД России по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

ДТП произошло в воскресенье, 5 августа, на 742 км автомобильной дороги «Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека (водитель и два пассажира автомобиля).

Отмечается, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «КаМАз».

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