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В ХМАО в результате ДТП погибли три человека

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 5 августа, на 742 км автомобильной дороги «Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск»

Ханты-Мансийск, 6 августа 2018, 09:22 — REGNUM  В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и «КаМАз». Об этом сообщает Управление МВД России по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

ДТП произошло в воскресенье, 5 августа, на 742 км автомобильной дороги «Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека (водитель и два пассажира автомобиля).

Отмечается, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «КаМАз».

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Дорожно-транспортные происшествия
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