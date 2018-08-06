Понедельник, 6 Августа 2018 года
09:59:40 МСК

В Китае совершено нападение на полицейский участок

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 5 августа, в провинции Сычуань

В Китае совершено нападение на полицейский участок
Иван Шилов © ИА REGNUM
Полиция Китая

Пекин, 6 августа 2018, 09:11 — REGNUM  Вооруженный мужчина, которого подозревали в убийстве человека, совершил нападение на полицейский участок в Китае. Об этом сообщает газета «Чэнду Шанбао» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 августа, в провинции Сычуань. По последним данным, в результате инцидента погибли двое сотрудников полиции, еще несколько человек получили ранения.

Отмечается, что сотрудники полиции ликвидировали нападавшего. В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: На юге Китая мужчина избил троих детей потому что боялся бить взрослых

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить