В Китае совершено нападение на полицейский участок

Пекин, , 09:11 — REGNUM Вооруженный мужчина, которого подозревали в убийстве человека, совершил нападение на полицейский участок в Китае. Об этом сообщает газета «Чэнду Шанбао» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 августа, в провинции Сычуань. По последним данным, в результате инцидента погибли двое сотрудников полиции, еще несколько человек получили ранения.

Отмечается, что сотрудники полиции ликвидировали нападавшего. В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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