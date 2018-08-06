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В Аргентине ищут объяснения странной гибели стада коров

Происшествия

Беременные животные обнаружены без языков и челюстей, в телах нет ни капли крови

В Аргентине ищут объяснения странной гибели стада коров
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Коровы

Санта-Фе, Аргентина, 6 августа 2018, 09:02 — REGNUM  Ветеринары не могут дать объяснение гибели стада беременных коров на одной из ферм в департаменте Сан-Хавьер в аргентинской провинции Санта-Фе, пишет газета La Nación 6 августа.

«У коров нет языков и челюстей, — говорит фермер Норберто Бьери. — (…) Кажется, срезы сделаны лазером, нет следов ножа. У животных нет крови, и никто не ест эти трупы, даже птицы-падальщики». Мухи также избегают изуродованных тел.

Бьери обратился за объяснением к журналистам и ветеринарам, а также властям, чтобы сообщить о понесенном им экономическом убытке. Журналисты выяснили, что в разных частях провинции Санта-Фе в последние несколько недель случались аналогичные происшествия.

Местные жители говорят об НЛО и таинственном свечении, которое пересекает поля по ночам, а также вспоминают чупакабру — существо, высасывающее кровь у домашнего скота в странах Южной Америки. Однако никаких веских доказательств его существования до сих пор не зафиксировано.

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Животноводство
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