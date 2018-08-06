В Томской области после крушения Ми-8 отменили развлекательные мероприятия

Томск, , 08:56 — REGNUM Один из погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае — житель города Томска 1987 года рождения. В связи с этим городские службы помогут в организации похорон томича. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Томска сегодня, 6 августа.

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Как уточнили ИА REGNUM в администрации Томской области, в регионе в связи с крушением вертолёта Ми-8 в Красноярском крае отменены все развлекательные мероприятия. Власти Томской области и Томска выражают соболезнования родным и близким семьям погибших при крушении вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края.

«Сегодня в знак солидарности с красноярцами во всех городах и районах Томской области отменены все развлекательные мероприятия», — прокомментировал губернатор области Сергей Жвачкин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, крушение вертолёта Ми-8 произошло 4 августа в Туруханском районе Красноярского края. Погибли 15 вахтовиков и трое членов экипажа.

6 августа в Красноярском крае объявлено днём траура.

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Известно, что в авиакатастрофе погибли жители Красноярского края, Башкирии, Удмуртии, Самарской, Томской и Омской областей, Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО.

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