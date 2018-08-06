Опасные грибы и растения: в Оренбуржье отравились 5 человек

Оренбург, , 08:54 — REGNUM В Оренбургской области за первое полугодие 2018 года зафиксировано пять случаев отравления грибами и ядовитыми растениями. Число пострадавших от таких отравлений по сравнению с этим же периодом 2017 года уменьшилось в 7,8 раза. За шесть месяцев 2017 года зарегистрировано 39 фактов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Специалисты отмечают, что пока погодные условия неблагоприятны для роста грибов. Поэтому и число пострадавших невелико. Оно может увеличиться осенью, когда начнутся дожди. Напомним, что в Оренбуржье — засуха, из-за чего объявлен режим ЧС. В 2017 году дикорастущими ядовитыми растениями и грибами отравились 46 человек. Обошлось без смертельных исходов.

С начала 2018 года отмечено два факта отравления грибами. В Оренбургском районе жители отравились консервами. Ещё три факта касаются отравлений растениями — беленой и чистотелом.