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Опасные грибы и растения: в Оренбуржье отравились 5 человек

Происшествия

Отмечено снижение почти в восемь раз числа отравлений опасными грибами и растениями

Опасные грибы и растения: в Оренбуржье отравились 5 человек
Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

Оренбург, 6 августа 2018, 08:54 — REGNUM  В Оренбургской области за первое полугодие 2018 года зафиксировано пять случаев отравления грибами и ядовитыми растениями. Число пострадавших от таких отравлений по сравнению с этим же периодом 2017 года уменьшилось в 7,8 раза. За шесть месяцев 2017 года зарегистрировано 39 фактов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Специалисты отмечают, что пока погодные условия неблагоприятны для роста грибов. Поэтому и число пострадавших невелико. Оно может увеличиться осенью, когда начнутся дожди. Напомним, что в Оренбуржье — засуха, из-за чего объявлен режим ЧС. В 2017 году дикорастущими ядовитыми растениями и грибами отравились 46 человек. Обошлось без смертельных исходов.

С начала 2018 года отмечено два факта отравления грибами. В Оренбургском районе жители отравились консервами. Ещё три факта касаются отравлений растениями — беленой и чистотелом.

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Отравления грибами, происшествия с грибниками
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