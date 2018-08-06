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В Хакасии в подожжённой времянке погибли четыре человека

Происшествия

Всего в республике 4-5 августа зарегистрировано пять пожаров

Абакан, 6 августа 2018, 08:25 — REGNUM  В столице Хакасии — городе Абакане — мужчина устроил поджог времянки. В результате погибли четыре человека — двое мужчин и две женщины. Всего в Хакасии за прошедшие выходные (4−5 августа) зарегистрировано пять пожаров, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 августа, в республиканском главке МЧС.

Сгоревшая времянка находилась на территории частного домовладения. Когда приехали пожарные, она горела по всей площади — 75 кв. м. Тела погибших были обнаружены внутри. Причину смерти устанавливает следствие. Одному мужчине удалось спастись, его передали скорой помощи.

По данным ведомства, в настоящее время уже известно, кто совершил поджог времянки.

Напомним, в начала 2018 года в Хакасии произошло 442 пожара.

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