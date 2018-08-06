Прокуратура начала проверку после жалоб преподавателя ВШЭ на полицейских

Москва, , 08:18 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку после информации о якобы незаконном задержании и досмотре сотрудниками полиции преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского на площади у Ярославского вокзала в столице, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Проверка сведений, изложенных в сообщении, поручена Московско-Ярославскому транспортному прокурору», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Бродский на своей странице в Facebook заявил, что вечером 3 августа на площади у вокзала к нему подошли трое сотрудников полиции и проводили его в отделение для проверки документов.

Затем, по словам преподавателя, правоохранители «потребовали вынуть из карманов личные вещи» и «заставили раздеться». После того, как полицейские «ничего запрещенного не нашли», Бродского отпустили. Об инциденте преподаватель также сообщил по телефону горячей линии МВД РФ.