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Прокуратура начала проверку после жалоб преподавателя ВШЭ на полицейских

Происшествия

Проверка сведений поручена Московско-Ярославскому транспортному прокурору

Москва, 6 августа 2018, 08:18 — REGNUM  Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку после информации о якобы незаконном задержании и досмотре сотрудниками полиции преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского на площади у Ярославского вокзала в столице, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Проверка сведений, изложенных в сообщении, поручена Московско-Ярославскому транспортному прокурору», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Бродский на своей странице в Facebook заявил, что вечером 3 августа на площади у вокзала к нему подошли трое сотрудников полиции и проводили его в отделение для проверки документов.

Затем, по словам преподавателя, правоохранители «потребовали вынуть из карманов личные вещи» и «заставили раздеться». После того, как полицейские «ничего запрещенного не нашли», Бродского отпустили. Об инциденте преподаватель также сообщил по телефону горячей линии МВД РФ.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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