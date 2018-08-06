Крушение Ми-8: в Красноярский край прибывают родственники погибших

Игарка, Красноярский край, , 07:46 — REGNUM В авиакатастрофе в Туруханском районе, которая произошла 4 августа 2018 года, погибли не только жители Красноярского края. На борту вертолёта Ми-8 находились также жители других регионов: Башкирии, Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Удмуртии, Самарской, Томской и Омской областей. Сегодня, 6 августа, в Красноярском крае — день траура. В регион прибудут родственники погибших, сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре.

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Соболезнования в связи с трагедий в Красноярском крае выразил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он направил телеграммы врио губернатора Красноярского края Александру Уссу и главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть» Игорю Сечину.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, крушение вертолёта Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (входит в группу «ЮТэйр») произошло утром 4 августа в 180 км от города Игарки. На борту находились 15 пассажиров-вахтовиков и трое членов экипажа. Все они погибли. Официальный сайт сибирского полпредства уточняет, что в числе пассажиров были работники «РН-Ванкор» (дочернее общество «Роснефти») и подрядных организаций.

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