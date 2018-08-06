В Югре осуждён за убийство поджигатель квартир

Лянтор, Югра, , 07:29 — REGNUM В Югре осуждён мужчина, который убил приятеля и устроил пожар, уничтоживший семь квартир. Он приговорён к длительному сроку лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что осуждённый в апреле 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир города Лянтора распивал с приятелем алкоголь, вспыхнула ссора. В ходе конфликта осуждённый нанёс собутыльнику несколько ударов руками по голове, от которых потерпевший потерял сознание. В испуге, желая скрыть следы убийства, мужчина поджёг квартиру потерпевшего. В результате пожара огнем повреждены и уничтожены семь квартир жилого дома.

Сургутский районный суд вынес мужчине обвинительный приговор по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога»). Виновному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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