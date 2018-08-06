Понедельник, 6 Августа 2018 года
08:30:44 МСК

ЛНР четыре раза подверглась обстрелам ВСУ за сутки

Происшествия

Применялись минометы и гранатометы

ЛНР четыре раза подверглась обстрелам ВСУ за сутки
© ИА Красная Весна
Взрыв. ДНР. 2016

Луганск, 6 августа 2018, 07:26 — REGNUM  Четыре раза украинские каратели обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 5 июня, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали населенные пункты Калиновка и Желобок. Украинские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.

Сутками ранее ВСУ два раза обстреляли ЛНР, выпустив по республике более 10 снарядов.

Напомним, в Донбассе с 1 июля действует «хлебное» перемирие, объявленное на время сбора урожая. Однако ВСУ не соблюдают договоренности и продолжают обстреливать территорию республик.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: За сутки ВСУ два раза обстреляли территорию республики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить