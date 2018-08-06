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ЧП с ребенком в Сочи: ливневый коллектор работал в штатном режиме

Происшествия

Автомобили, припаркованные возле ливневого коллектора, могли затруднить обзор

Краснодар, 6 августа 2018, 07:19 — REGNUM  В Сочи в штатном режиме работал ливневый коллектор, где утонул 7-летний мальчик. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на специалистов организации МУП Сочи «Водосток».

По их словам, 3 августа ливневый коллектор, который расположен на улице Октябрьской, находился в рабочем состоянии, выполняя свои функции.

Специалисты «Водостока» добавили, что автомобили, припаркованные возле ливневого коллектора, могли затруднить обзор.

«Система водоотведения на ул. Октябрьской была построена в 1960-х годах, — сообщили в МУП «Водосток». — Открытый тип системы водоотведения допускается по строительным нормам и правилам».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Сочи упал в ливневую канаву 7-летний мальчик, который вместе с бабушкой шел по одной из улиц. Ребенок, унесенный течением в море, погиб.

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