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Челябинский министр назвал причину летних ДТП

Происшествия

При возросшей интенсивности движения многие ослабляют внимание

Челябинск, 6 августа 2018, 06:05 — REGNUM  Летом на дорогах возрастает интенсивность движения и при этом многие водители ослабляют внимание. Итогом часто оказываются трагедии, заявил на своей странице в Facebook министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Напомним, за последнее время в Челябинской области случилось несколько ДТП. В Ашинском районе столкнулись микроавтобус и грузовик. Погибли два человека.

А в Агаповском районе погибли три человека. Там столкнулись две легковые машины.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП под Магнитогорском погибли три человека

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Дорожно-транспортные происшествия
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