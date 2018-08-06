Челябинский министр назвал причину летних ДТП

Челябинск, , 06:05 — REGNUM Летом на дорогах возрастает интенсивность движения и при этом многие водители ослабляют внимание. Итогом часто оказываются трагедии, заявил на своей странице в Facebook министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Напомним, за последнее время в Челябинской области случилось несколько ДТП. В Ашинском районе столкнулись микроавтобус и грузовик. Погибли два человека.

А в Агаповском районе погибли три человека. Там столкнулись две легковые машины.

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